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Недвижимость28 июня 2021 13:53

Строительство скоростной магистрали «Екатеринбург-Челябинск» отложено

У проекта нет финансирования
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Проект отложили на неопределенный срок

Проект отложили на неопределенный срок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Участники хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» прекращают свою деятельность из-за недостатка финансирования.

Строительство железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Челябинск» требует серьезных вложений из бюджетов двух регионов, а также федеральных средств.

- С учетом наличия важных социально-экономических приоритетов принято решение отложить работу над проектом на более поздний срок, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области изданию «КП-Челябинск».

Проект магистрали между двумя городами был временно заморожен весной минувшего года из-за пандемии. Теперь его отложили на неопределенный срок.