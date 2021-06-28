Строительство скоростной магистрали «Екатеринбург-Челябинск» отложено

Проект отложили на неопределенный срок Фото: Иван МАКЕЕВ

Участники хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» прекращают свою деятельность из-за недостатка финансирования.

Строительство железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Челябинск» требует серьезных вложений из бюджетов двух регионов, а также федеральных средств.

- С учетом наличия важных социально-экономических приоритетов принято решение отложить работу над проектом на более поздний срок, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области изданию «КП-Челябинск».

Проект магистрали между двумя городами был временно заморожен весной минувшего года из-за пандемии. Теперь его отложили на неопределенный срок.