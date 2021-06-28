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Здоровье28 июня 2021 13:48

Куйвашев поручил проводить масочные рейды без росгвардейцев, чтобы не пугать людей

Губернатор посчитал, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят довольно устрашающе
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Губернатор посчитал, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят «среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе»

Губернатор посчитал, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят «среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти выходные в Екатеринбурге сотрудники Министерства общественной безопасности, Росгвардии и полиции проверили, как в торговых центрах и транспорте соблюдается масочный режим. При этом росгвардейцы были в форме и с оружием. Не смотря на то, что рейд прошел без каких-либо возмущений со стороны горожан, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят «среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе».

- Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы поставили прививку, - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев отметил, что проверки проходят по его поручению, так как свердловчане из-за снижения уровня заболеваемости в последние месяцы стали забывать про маски, а продавцы в магазинах стали им это прощать.