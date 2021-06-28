КС РФ постановил о несоответствии статьи 116.1 УК РФ в связи с необходимостью усиления мер ответственности виновных лиц Фото: Артем КИЛЬКИН

Конституционный Суд РФ постановил о несоответствии статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Конституции в связи с необходимостью усиления мер ответственности в отношении виновных лиц.

В соответствии со статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в его статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 «Побои», лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за некоторым исключением, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Статья 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию.

Конституционный суд в постановлении от 08.04.2021 № 11-П «По делу о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой» указал, что состояние административной наказанности и состояние судимости имеют смежную правовую природу и свидетельствуют о большей общественной опасности вновь совершенного противоправного деяния, о недостаточности ранее примененных мер. Дифференцировав публично-правовую ответственность за нанесение побоев в зависимости от их совершения впервые или повторно, федеральный законодатель не должен был игнорировать состояние предшествующей судимости за это деяние, поскольку она объективно свидетельствует о повышенной общественной опасности такого насилия и лица, его причинившего. Однако в статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность установлена только для лиц, совершивших деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. Истечение же данного периода означает оценку содеянного как административного правонарушения, причем впервые совершенного, даже если виновный имеет неснятую и непогашенную судимость по названной статье или за более тяжкое преступление, где побои выступают составообразующим признаком объективной стороны или ее составной частью.

Между тем общественная опасность повторного - в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности - нанесения побоев не может оцениваться как снизившаяся. Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности. Это дает конституционно значимые основания для применения государством наиболее строгих - уголовно-правовых - средств защиты личности.

Для достижения задач уголовного закона и целей уголовного наказания, связанных с обеспечением безопасности, охраной прав и свобод, с восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и предупреждением совершения новых преступлений Федеральному законодателю надлежит внести в действующее законодательство советующие изменения, вытекающие из постановления Конституционного суда. Кроме того, федеральный законодатель обязан установить дополнительный компенсаторный механизм для потерпевших до введения в действие необходимых законодательных изменений.

Вместе с тем до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование изменений, вытекающих из постановления, сохраняет силу действующая редакция статьи 116.1 УК РФ.