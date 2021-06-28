В Екатеринбурге задержали мошенницу, которая покупала технику по липовым чекам

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 29-летнюю жительницу Сухоложского района, подозреваемую в мошенничестве. Женщина находила объявления о продаже смартфонов и другой техники в интернете, связывалась с продавцами, чтобы договорится о покупке, а затем показывала им липовые электронные чеки.

- Когда средства продавцу не приходили, подозреваемая поясняла, что сумма отправлена, но возникли трудности в банке. В подтверждение оплаты она демонстрировала электронный чек о переводе оговоренной суммы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Успокоенный потерпевший передавал девушке покупку и уезжал.

Однако в итоге продавцы так и не получали свои деньги, а женщина при этом пропадала. Телефоны, как выяснила полиция, она продавала. По ее словам, таким образом она обманула около 10 человек.

Сейчас на женщину завели несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

Если вы пострадали от подозреваемой в мошенничестве женщины, сообщите об этом в полицию по телефонам (343)294-12-77 или 102 (02).