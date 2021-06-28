Никас Сафронов: художник Бэнкси – это снежный человек, которого нет

Никас Сафронов: никто не сможет доказать. что он - Бэнкси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский живописец Никас Сафронов заявил, что художник Бэнкси – это мифическое существо, некий снежный человек, которого не существует. Под громким именем художника, по мнению Сафронова, трудится группа людей, цель которой – пропиарить какого-нибудь живописца.

- Если такой человек существует как автор этих работ, он как полтергейст не подчиняется никаким законам, ему наплевать на все, он живет в своем мире, - говорит Никас Сафронов в беседе с изданием News.ru.

Также российский живописей уверен, что если художник раскроет себя, то никак не сможет документально подтвердить, что он и есть Бэнкси.

Отметим, что в июне 2021 года Ведомство интеллектуальной собственности ЕС лишило Бэнкси интеллектуальной собственности на две картины, так как художник не раскрывает себя. Речь идет о полотнах «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком».