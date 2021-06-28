Под Североуральском незаконно пилят древесину и жгут отходы

Пилорама работала нелегально Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2021 года в окрестностях города Североуральска неоднократно происходили пожары из-за сжигания древесных отходов на нелегальных лесопилках в Кальинском и Петропавловском лесничествах.

В феврале инспекторы регионального Минприроды вместе со стражами порядка установили три лесопилки, которые вели здесь деятельность. Речь идет о ИП Халевин, ООО «Космос» и ООО «СибирьЭкоСтрой».

Как пишет ИА «Уральский меридиан», ООО «СибирьЭкоСтрой» сденает в аренду помещение на Кальинском участке Карпинского лесничества жителю Североуральска. Мужчина установил тут шесть станком для распила древесины, а отходы сжигал. Хозяина лесопилки привлекли к административной ответственности, так как он не зарегистрирован как предприниматель.

Позже оказалось, что все три лесопилки работают нелегально. По состоянию на июнь 2021 года ООО «Космос» свою деятельность прекратило, однако засоряло отходам лес.

Сейчас решается вопрос о принудительном освобождении лесных участков через прокуратуру Свердловской области.