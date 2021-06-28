В лесах Свердловской области с начала года без вести пропали пять человек

Чаще всего люди теряются из-за незнания местности и неумения ориентироваться в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в этом году выросло количество человек, потерявшихся в лесах. Об этом на пресс-конференции рассказали замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Щербаков и замначальника отдела координации деятельности территориальных ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Аркадий Болотов.

- Цифры в этом году намного больше, по сравнению периодом прошлого года - почти в два раза. Объясняется это погодой: необычайно жаркий май и теплый июнь, люди в массовом порядке едут отдыхать на природу, - рассказал Аркадий Болтов.

Всего с начала года в лесах региона заблудились 19 человек. Из них 10 были найдены живыми, четверо погибли, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

В основном люди теряются из-за того, что идут по незнакомой местности и не умеют ориентироваться в лесу. Также многие не берут с собой телефоны и другие средства связи. Спасатели советуют брать с собой в лес лекарства, которые человек принимает регулярно, надеть яркую одежду и прикрыть от солнца голову. Кроме того, обязательно нужно сообщить о своем маршруте как можно больше людей.