Екатеринбуржец, спасший людей из пожара, возглавит первый в городе «Патруль безопасности»

Фото: предоставлено Александром

Водитель такси из Екатеринбурга Александр Чикишев станет руководителем первого в городе «Патруля безопасности». Идея о создании такой организации пришла сервису «Ситимобил», в котором работает Александр после того, как в начале июня он вместе с прохожим спас трех людей из горящего дома в Малом Истоке.

- Я ехал мимо, увидел пожар. Побежал вместе с мужчиной туда, взял палку и начал разбивать окно. Из дома стали кричать: «Вы что делаете!?». Люди, которые были в доме, спали, не знали, что пожар и думали, что кто-то буянит. Мы стали их звать, чтобы они шли на голос. Мужчина сказал, что в доме уже ничего не видно - все было в дыму. Пока мы помогали ему выйти, он сказал, что в доме осталась женщина. Мы залезли обратно в дом, нашли ее и вытащили. Еще один мужчина был в загоревшейся сарайке, его тоже увели оттуда, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Чикишев.

В новой должности екатеринбуржец во время работы таксистом будет наблюдать и предотвращать опасные ситуации в городе. В его обязанности войдет наблюдение за ситуацией на улицах Екатеринбурга: в случае происшествия в городе он сможет зафиксировать это на видеорегистратор и оперативно передать информацию в службу поддержки. Как отметили в «Ситимобил», такая работа предполагает и дополнительный заработок.

- Мы искренне восхищаемся поступком Александра и рады, что с нашим сервисом сотрудничают такие благородные и смелые люди. Понимаем, что спасенные жизни - бесценны, и мы не могли оставить этот смелый поступок без внимания, - рассказал директор по работе с водителями «Ситимобил» Ашот Восканян.

Интересно, что Александр себя героем не считает. Он уверен, что так поступил бы каждый человек.

- Сделал доброе дело. Нужно помогать друг другу, на то нас и называют людьми, - добавил Александр.

Кстати, в компании «Ситимобил» Александр работает практически с самого начала работы агрегатора в городе, с ноября 2019 года. За все время сотрудничества Александр совершил около 14 тысяч поездок с высоким рейтингом от пассажиров.