Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Теперь максимальная эффективная ставка может достигать 7,09% годовых.

«На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку, что подтолкнуло рынок к корректировке ставок по вкладам физлиц. Мы в свою очередь увеличили доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов на 0,2 п. п. - 0,5 п.п. - рассказал Евгений Вяткин, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР. - Вклады остаются наиболее понятным и традиционным инструментом сбережений для граждан: порог входа невысокий — начать сберегать можно уже с 1000 рублей. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней. Управлять вкладами, открытыми дистанционно, можно в мобильном приложении и интернет-банке, там же удобно пополнять вклады, оформленные в офисе».

С 24 июня УБРиР поднял ставки на 0,2 п.п.: по вкладам «Удобный» со сроком от 1 до 3 лет, «Удобный онлайн» со сроком свыше 300 дней до 3-х лет. Помимо этого, банк сделал выгоднее вклад «Пенсионный»: его доходность увеличилась на 0,2 п.п.. Плюс к этому повышена ставка, по которой производится перерасчет начисленных процентов при досрочном расторжении, до 5,75% годовых.

Максимальную доходность — до 7,09% годовых — можно получить, открыв вклад «Удобный онлайн» на срок до 3-х лет при оформлении пакета «Все под контролем. Лайт».

С 1 июля банк повысит базовую ставку и по накопительному счету на 0,5 п. п.: на остаток до 1 млн рублей она составит 4,5% годовых, на остаток свыше 1 млн рублей — 5% годовых. Теперь максимальная ставка по этому продукту составит 6,5% годовых при подключении опции «Накопление» и совершении покупок.