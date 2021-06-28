Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 июня 2021 года

В Екатеринбурге ужесточат антиковидные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 266 новых случаев коронавируса, из которых 66 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Пелыме, Первоуральске, Новой Ляле, Верхотурье, Качканаре, Волчанске, Серове, ЗАТО Свободном и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных граждан в регионе с начала пандемии составляет 93 448 человек, из которых 87 043 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят у 210 человек.

На данный момент состояние 440 человек врачи оценивают как тяжелое, 272 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 200 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 17 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 810 человек.