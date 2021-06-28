В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить магазин, угрожая продавцам зажигалкой в виде гранаты

Злоумышленника задержали охранники и передали полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить жителя города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, 1979 года рождения, который пытался ограбить магазин, угрожая продавцам зажигалкой в виде гранаты. Инцидент произошел 10 апреля 2021 в торговой точке на Академика Бардина.

- Обвиняемый, оказывая на продавцов психическое воздействие, высказал в их адрес угрозу применения находящегося у него в руках предмета - зажигалки, визуально схожей с ручной гранатой, которую потерпевшие воспринимали как реальный боеприпас, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Злоумышленник требовал у продавцов отдать ему деньги, однако обокрасть магазин мужчине не удалось - его задержали сотрудники частного охранного объединения и передали полицейским. Уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия) будет рассматривать Ленинский суд Екатеринбурга.