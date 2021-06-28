Следователи начали проверку после жалобы врачей госпиталя Тетюхина, направленной премьеру Мишустину

Владислава Тетюхина, вложившего в создание госпиталя свое состояние, не стало в 2019 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как сотрудники «госпиталя Тетюхина» пожаловались на отсутствие региональных выплат за лечение больных с COVID-19, следователи начали проверку. Об этом СМИ рассказали сами сотрудники медучреждения.

- Проверка проводилась в течение трех дней с 18 по 20 число, - рассказал Михаил Лавров, советник генерального директора медицинского учреждения. – Следователи работали непосредственно в служебных помещениях. В ходе опросов медицинские работники подтвердили, что в 2020 году 120 медицинских работников не получили региональные выплаты. Другой информации о проверки у нас нет.

Об отсутствии региональных выплат за борьбу с COVID-19 медики рассказали в коллективном письме председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Добавим, что «госпиталем Тетюхина» называется Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле. В его строительство вложил 3,2 миллиарда бывший глава титанового предприятия Владислав Тетюхин. Еще 1,2 миллиарда вложило правительство Свердловской области через Корпорацию развития Среднего Урала. Сейчас в Арбитражном суде региона решается вопрос о том, придется ли госпиталю возвращать долг деньгами, или акциями медучреждения.