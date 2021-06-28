В Екатеринбурге за 12 миллионов отреставрируют здание Уральского горного университета

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В Екатеринбурге отреставрируют здание Уральского горного университета в переулке Университетский, 9. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам, здание планируют отремонтировать к 300-летию Екатеринбурга.

На разработку проекта реконструкции планируют потратить 12,1 миллиона рублей из федерального бюджета. В здании, которое является объектом культурного наследия, планируют отремонтировать фасад, крыши, окна и сами помещения. Также запланирован капитальный ремонт фасада современной пристройки.

Отметим, что до 1919 года здание в переулке Университетский, 9 занимало епархиальное женское училище. Сейчас в нем расположен горно-технологический факультет Уральского горного университета. Здание поставлено на государственную охрану как памятник градостроительства и архитектуры, а также памятник истории регионального значения.