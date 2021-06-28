В Красноуфимске жильцы одного из домов нашли в подъезде тело обнаженного мужчины

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в Красноуфимске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске накануне, 27 июня, жильцы одного из домов на Ухтомской улице нашли в подъезде тело обнаженного мужчины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СК по Свердловской области.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Точные причины смерти мужчины на данный момент неизвестны. Как сообщили в СК по Свердловской области, по предварительным данным, она не носит криминального характера.

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