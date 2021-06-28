Turkish Airlines с 1 июля возобновят рейсы из Кольцово

Turkish Airlines прекратила полеты в столицу Урала в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Стамбул начнут летать самолеты Turkish Airlines. Первый рейс запланирован на 1 июля в 08:15. Самолеты Airbus A319 турецкой авиакомпании будут вылетать из столицы Урала три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.

- Стамбул - крупнейший город Турции с населением свыше 15 миллиона человек, главный культурный, торговый и промышленный центр страны. Многогранный город придется по душе как любителям экскурсионного, так и приверженцам активного отдыха, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Отметим, что Turkish Airlines прекратила полеты в столицу Урала в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас из Кольцово рейсами других авиакомпаний также можно улететь в турецкий город Анталью.