В Екатеринбурге первый компонент вакцины от коронавируса можно поставить в 7 мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сегодня, в понедельник сделать прививку можно в поликлиниках, адреса которых можно посмотреть на сайте profilaktica.ru и мобильных пунктах. В Екатеринбурге пункты сегодня открыты в ТРЦ «Гринвич» (с 10.00 до 15.00), ТРЦ «Академический» (с 12:00 до 18:00), ТЦ «Мега» (с 10:00 до 20:00), ТРК «Парк Хаус» (с 10:00 до 14:00), ТЦ «ОМЕГА» (с 16:00 до 19:00), Екатеринбургском цирке (с 14:00 до 19:00) и аэропорту «Кольцово» (с 13.00 до 19.00).

На сегодня, 28 июня, по данным оперштаба первым компонентом вакцины от коронавируса привились 610 409 человек.

Напомним, что в мобильные пункты можно прийти без записи. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.