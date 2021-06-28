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Общество28 июня 2021 7:12

Жара до +31 градуса: погода на вторник, 29 июня 2021 в Екатеринбурге

На Средний Урал пришла жаркая погода
Ирина ВАЛИШИНА
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Жаркая погода установится на неделю

Жаркая погода установится на неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 29 июня 2021, Екатеринбурге и Свердловской области ожидается жара до +31 градуса. Такую температуру термометры покажут днем. При этом сильно солнечную погоду синоптики не обещают – будет облачно с прояснениями.

Воздух начнет прогреваться с утра с +20 градусов.

Уже вечером с +30 станет прохладнее – плюс 23 градуса.

Ночная температура воздуха составит +19 градусов.

Жаркая погода продержится на Среднем Урале всю неделю. Синоптики обещают потепление до +36 градусов.