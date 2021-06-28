Жаркая погода установится на неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 29 июня 2021, Екатеринбурге и Свердловской области ожидается жара до +31 градуса. Такую температуру термометры покажут днем. При этом сильно солнечную погоду синоптики не обещают – будет облачно с прояснениями.

Воздух начнет прогреваться с утра с +20 градусов.

Уже вечером с +30 станет прохладнее – плюс 23 градуса.

Ночная температура воздуха составит +19 градусов.

Жаркая погода продержится на Среднем Урале всю неделю. Синоптики обещают потепление до +36 градусов.