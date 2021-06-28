Многодетную маму из Нижнего Тагила затравили в соцсетях за прокол ушей 11-месячной дочке

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Маму троих детей из Нижнего Тагила, которая ведет блог в Instagram и TikTok, затравили в соцсетях за прокол ушей 11-месячной дочке. Шквал критики обрушился на Евгению после того, как она опубликовала видео, как малышке делают пирсинг в TikTok. Под видео с проколом ушей собралось около восьмисот гневных комментариев. Вот только некоторые из них:

- Столько страха и непонимания в глазах ребенка. Оно правда того стоило?

- А вы кто такая, что за свою дочь решаете, когда ей колоть уши?

Сама Евгения называет происходящее кибербуллингом и в отдельном видео Евгения напоминает, что в соцсети запрещен контент, оскорбляющий чувства людей, а за буллинг в соцсетях существует отдельная статья.

- Я ждала гнета реакций. Мои видео часто подвергаются критике. Чекнуная мамаша это еще ласково звучало, но когда начали писать про опеку. Навались жалобы, пишут что ребенок весь в синяках и ссадинах, сидит и ест клубнику - «бедный», - рассказала «КП-Екатеринбург» Евгения. - Причем вопроса «прокалывать уши или нет не звучало?». Самое страшное, что такие комментарии пишут женщины-мамы. Они готовы растерзать хуже зверя. Я привыкла, знаю что будет реакция. Но это не хайп - просто мой выбор противоречит принципам других людей.

Часть пользователей соцсети все же поддерживает многодетную маму и рассказывают, что им тоже прокололи уши в раннем возрасте и они об этом не жалеют. Также они хвалят Евгению за смелость и пишут, что мама вправе решать прокалывать уши малышу или нет.