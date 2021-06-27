В центре Нижнего Тагила пьяный посетитель пригнал к дверям бара катафалки

На водителей составили протоколы об административном нарушении. Фото: Антон Барышников

В Нижнем Тагиле посетитель заведения под названием «Небар», расположенном в центре города, вызвал к дверям бара два катафалка. Мужчина, который представился директором ритуального агентства, был недоволен тем, что его не пустили в заведение.

Несостоявшийся посетитель бара был одет в камуфлированную одежду и находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ему было отказано во входе, пишет TagilCity.ru со ссылкой на представителя заведения.

Мужчина не прошел фейс-контроль. Фото: Антон Барышников

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что на водителей катафалков составили административные протоколы за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре.