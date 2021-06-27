Губернатор Евгений Куйвашев прорекламировал креативный кластер в Сысерти

Губернатор попробовал местный лимонад, и остался доволен. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram прорекламировал креативный кластер, который расположен в Сысерти. Проект должен открыться в ближайшее время и губернатор лично побывал на площадке.

- Уже второй год молодые ребята создают в бывшем заводе Турчаниновых-Соломирских креативный кластер. Организуют летний лагерь, мастер-классы, перфомансы и концерты. Появились первые резиденты: они продают фермерский сыр, делают пиццу в печи, работает кофейня, - написал губернатор в своем Instagram.

Глава региона попробовал местный лимонад и остался доволен.

Креативный кластер работал и в прошлом году. За это время его посетило 20 тысяч человек. Как уточнил глава региона, примерно такое же количество людей проживает в Сысерти.

Губернатор пообещал помочь бизнесменам всем, чем может.

Напомним, до этого глава региона в своем Instagram рассказывал о форелевой ферме, расположенной в Верхнем Тагиле. Недавно у бизнесменов начались серьезные проблемы. Губернатор поручил своим подчиненным держать эту ситуацию на контроле.