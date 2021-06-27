В Лесном утонула 12-летняя девочка: "не смогли откачать"

ЧП произошло около пяти вечера. Фото: «Подслушано в Лесном»

В закрытом городе Лесной произошла трагедия. В реке утонула 12-летняя девочка.

Как сообщают местные жители в паблике «Подслушано в Лесном», ЧП произошло в воскресенье, 27 июня около пяти вечера.

- Не смогли откачать, хотя реанимация прилетела пулей, - написал пользователь по имени Евгений, ставший очевидцем произошедшего.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в МЧС и Следственный комитет. К моменту публикации ответы от ведомств не поступили.

Напомним, 13 июня на Чусовой погиб 16-летний подросток, который пытался переплыть реку.