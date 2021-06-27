В начале недели Екатеринбург и область ждет экстремальная жара

Самым жарким днем, согласно прогнозам синоптиков, станет среда Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предстоящей рабочей недели уральцев ждет настоящая летняя жара. Температура воздуха в дневные часы ожидается выше 30 °C.

В понедельник, 28 июня, столбик термометра в Екатеринбурге покажет 29-31 градусов Цельсия.

Во вторник, согласно прогнозу Уралгидрометцентра, жара усилится – воздух прогреется до 31-33 °C. При этом дождей в эти дни не ожидается.

Самым жарким днем, согласно прогнозам синоптиков, станет среда, 30 июня. Тогда в дневные часы температура воздуха в Екатеринбурге дойдет до 35 °C. Осадков в этот день также не ожидается. В ночные часы температура воздуха составить от 15 до 21 °C.

Примерно такая же температура ожидается по всей Свердловской области.