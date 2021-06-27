В Свердловской области скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом

По данным на 27 июня на Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 16 смертей больных с подтвержденным COVID-19.

Напомним, по данным на 27 июня на Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.

- Состояние 419 госпитализированных оценивается как тяжелое, 261 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, - отметили в оперштабе.

Общее число жертв пандемии в Свердловской области достигло 3 793.