В Свердловской области скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом

По данным на 27 июня на Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 16 смертей больных с подтвержденным COVID-19.
Напомним, по данным на 27 июня на Среднем Урале зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
- Состояние 419 госпитализированных оценивается как тяжелое, 261 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, - отметили в оперштабе.
Общее число жертв пандемии в Свердловской области достигло 3 793.