На Урале из-за коронавируса отменили крупнейший фестиваль электронной музыки

Решение об отмене фестиваля приняла администрация Заречного Фото: Тимур ХАНОВ

Крупнейший фестивать Techno и Drum&Bass музыки Механика оказался отменен в связи с третьей волной коронавируса. Мероприятие должно было пройти в формате open-air 3 июля на территории Заречного.

- Еще вчера фестиваль можно было провести с некоторыми ограничениями, но сегодня нам пришел протокол о запрете проведения фестиваля Механика от администрации городского округа Заречный. Было потрачено много сил и энергии при подготовке, мы надеялись и верили до последнего что все получится, но увы «ковид» поломал наши планы, - написали организаторы фестиваля на своей странице в Instagram.

Они решили перенести фестиваль на 2022 год, но точная дата пока неизвестна.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Екатеринбурге пришлось отменить «Уральскую ночь музыка», а также концерт «Руки Вверх», который должен был состояться на «Екатеринбург-Арене».