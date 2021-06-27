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Общество27 июня 2021 8:33

Уральские пожарные сыграли в шашки под водой, сняв эпичное видео

Они погрузились на дно карьера Лазурный под Нижним Тагилом
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Поверх гидрокостюмов надели пожарную форму. Фото: сриншот видео

Поверх гидрокостюмов надели пожарную форму. Фото: сриншот видео

Пожарные из Екатеринбурга в свободное от тушения огня время решили устроить необычный перфоманс. Они погрузились на дно карьера Лазурный под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. «Операцию» сняли на видео, которое опубликовал пожарный-видеоблогер Антон Мальцев, автор Youtube-канала «Дневник огнеборца».

- Мы будем не просто в дайверской экипировке. Поверх мы еще наденем пожарные «боевки». Да, ненормальные люди. В огне мы бывали, в воде побываем. Осталось еще только в воздухе прыгнуть, и будет полный комплект, - рассказал Антом Мальцев.

Уральские пожарные сыграли в шашки под водой
Видео: Дневник Огнеборца / Youtube.com