Уральские пожарные сыграли в шашки под водой, сняв эпичное видео

Поверх гидрокостюмов надели пожарную форму. Фото: сриншот видео

Пожарные из Екатеринбурга в свободное от тушения огня время решили устроить необычный перфоманс. Они погрузились на дно карьера Лазурный под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. «Операцию» сняли на видео, которое опубликовал пожарный-видеоблогер Антон Мальцев, автор Youtube-канала «Дневник огнеборца».

- Мы будем не просто в дайверской экипировке. Поверх мы еще наденем пожарные «боевки». Да, ненормальные люди. В огне мы бывали, в воде побываем. Осталось еще только в воздухе прыгнуть, и будет полный комплект, - рассказал Антом Мальцев.