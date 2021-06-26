В Екатеринбурге жители могут сообщить о свалках отходов на контейнерных площадках по WhatsApp

Сообщения о свалках на контейнерных площадках принимает ЕМУП «Спецавтобаза» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители могут сообщить о свалках опасных и строительных отходов по WhatsApp. Такую возможность предоставили в ЕМУП «Спецавтобаза». Также можно сообщить о «лишних» отходах на контейнерной площадке, нажав оранжевую кнопку на сайте регионального оператора.

- Для обращения нужно заполнить простую форму, указав адрес площадки и прикрепив фото. Также онлайн-диспетчеру в WhatsApp, Viber (+7 912 69 00 700) можно прислать фото и видео, где видно, как на площадку нарушители привозят строительный мусор на грузовых машинах, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» проверят контейнерную площадку и если там действительно будут находится опасные или строительные отходы, то он уведомит об этом владельца площадки и надзорные органы. Сам регооператор не может собирать их и вывозить, так как по закону за этот мусор отвечает тот, на чьём балансе находится площадка.

В мэрии добавили, что более 20 % мусора на контейнерных площадках не относится к твердым коммунальным отходам. В основном это строительные отходы и отработавшие свой срок автомобильные покрышки.