На Урале водитель погиб, перевернувшись на машине

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Исеть-Сагра» сегодня днем, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai Tucson не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась на крышу. Мужчина 1988 года рождения, который был за рулем, от полученных травм погиб на месте. Его пассажира 1993 года рождения госпитализировали в 23 больницу Екатеринбурга.

- На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и свидетели ДТП. Установлен факт, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Наличие алкоголя в крови водителя будет установлено после медицинской экспертизы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции обращаются к автомобилистам с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, пристегивать ремни безопасности, а также выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями.