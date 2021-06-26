После вмешательства прокуратуры в магазинах появились холодильники с бесплатной молочной продукцией для малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске пункт выдачи молочной кухни открыли только после вмешательства прокуратуры. Родители малышей долгое время не могли получать бесплатные молочные продукты.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова длительное время не выдавала жидкие и пастообразные молочные продукты детям раннего возраста в связи с закрытием пункта выдачи детской молочной кухни, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обязала главного врача больницы устранить нарушения. После этого родители малышей вновь стали получать бесплатные молочные продукты через торговую сеть, в которой установили холодильные камеры для ееразмещения.