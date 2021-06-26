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Здоровье26 июня 2021 15:03

В Екатеринбурге проверили соблюдение масочного режима

Нарушители получали устное предупреждение
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сегодня нарушителям масочного режима только делали выговор

Сегодня нарушителям масочного режима только делали выговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах и транспорте Екатеринбурга прошли проверки масочного режима. Рейды провели сотрудники Министерства общественной безопасности, Росгвардии и полиции. Большинство горожан соблюдают меры безопасности и ходят в общественных метах в масках. Но нарушители все же были. Они получали устное предупреждение.

Безмасочников собираются штрафовать

Безмасочников собираются штрафовать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе из-за третьей волны коронавируса ужесточат масочный режим.

Об ужесточении масочного режима предупреждал губернатор

Об ужесточении масочного режима предупреждал губернатор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих, - написал губернатор ан своей странице в Instagram.

Сотрудники МОБ, Росгвардии и полиции провели рейды в ТЦ и транспорте

Сотрудники МОБ, Росгвардии и полиции провели рейды в ТЦ и транспорте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушителей масочного режима встретилось на пути проверяющих немного

Нарушителей масочного режима встретилось на пути проверяющих немного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все горожане реагировали на требование надеть маску спокойно

Все горожане реагировали на требование надеть маску спокойно

Фото: Алексей БУЛАТОВ