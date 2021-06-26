В Екатеринбурге проверили соблюдение масочного режима

Сегодня нарушителям масочного режима только делали выговор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В торговых центрах и транспорте Екатеринбурга прошли проверки масочного режима. Рейды провели сотрудники Министерства общественной безопасности, Росгвардии и полиции. Большинство горожан соблюдают меры безопасности и ходят в общественных метах в масках. Но нарушители все же были. Они получали устное предупреждение.
Безмасочников собираются штрафовать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе из-за третьей волны коронавируса ужесточат масочный режим.
Об ужесточении масочного режима предупреждал губернатор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих, - написал губернатор ан своей странице в Instagram.
Сотрудники МОБ, Росгвардии и полиции провели рейды в ТЦ и транспорте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нарушителей масочного режима встретилось на пути проверяющих немного
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все горожане реагировали на требование надеть маску спокойно
Фото: Алексей БУЛАТОВ