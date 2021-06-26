В Екатеринбурге водитель такси уснул за рулем и въехал в экскаватор

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня утром, 26 июня, напротив дома на Реактивной, 35 водитель такси уснул за рулем и въехал в стоящий на светофоре экскаватор. В автомобиле в университет ехали три студентки.

- Установлено, что у водителя автомашины «Фольксваген Поло» стаж управления транспортными средствами составляет 24 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался, ремнем безопасности пристегнут, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель осуществлял трудовую деятельность по перевозке пассажиров примерно с 21:00 минувшего дня.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

42 - летний водитель иномарки, с переломом ребер и ключицы доставлен в 36 ГКБ. Две 18- летние девушки с ушибами и подозрением на черепно- мозговые травмы и 17- летняя пострадавшая с переломом ребер и ключицы также госпитализированы.

Инспекторы выяснили, что водитель такси работал, нарушая законодательство, так как в машине нашли газобаллонное оборудование, установка которого не согласована с ГИБДД. Кроме того, водитель управлял автомобилем без путевой документации. В отношении водителя возбуждены административные производства.