Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 июня 2021 года

В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 42 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 231 новый случай коронавирусной инфекции, из которых 42 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Качканаре, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 92 933. Из них 86 625полностью справились с инфекцией. Только за минувшие сутки из больниц региона выписали еще 201человека.

Из тех, кто находится в медучреждениях на данный момент, состояние 408 медики оценивают как тяжелое. 262 пациента находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 185 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того за сутки было зарегистрировано 17 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 777 человек.