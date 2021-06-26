В Кольцово открывается второй пункт вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации откроется на втором этаже терминала внутренних авиалиний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на втором этаже терминала внутренних авиалиний в понедельник, 28 июня, откроется второй пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 15:00. Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.

- В новом пункте все желающие смогут поставить вакцину «ЭпиВакКорона», - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вакцины вводится через 14 дней после первой инъекции. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, первый пункт вакцинации в аэропорту, который открылся в марте, расположен на первом этаже терминала внутренних авиалиний. Он работает в будние дни с 13:00 до 19:00. Там можно привиться вакциной «Спутник V». Также в аэровокзальном комплексе Кольцово работают три пункта тестирования на COVID-19.