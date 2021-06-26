«Стенограффия» стартует в Екатеринбурге 2 июля

В этом году художники реализуют около 30 творческих проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге определили дату начала «Стенограффии». Фестиваль уличного искусства стартует 2 июля. В этом году художники реализуют около 30 творческих проектов.

- Художники из России и из-за рубежа уже приступили к созданию эскизов, полотнами для которых станут стены зданий и технических построек, бетонные ограждения строительных и промышленных площадок, а также борта наземного транспорта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

«Стенограффия» будет проходить уже в двенадцатый раз. Напомним, в этом году команда фестиваля выиграла контракт мэрии Екатеринбурга на его проведение за 1,2 миллиона рублей.