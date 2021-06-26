В Красноуфимске в пожаре пострадал человек

Фото: МЧС по Свердловской области

В Красноуфимске сегодня ночью, 26 июня пожар произошел в доме на улице Лесозаводской. Огонь на площади 200 квадратных метров повредил стены, чердак и домашнее имущество в трех квартирах.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного состава. Эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений 13 человек, из них 3 детей, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

К сожалению, в пожаре пострадал человек. Пожарные справились с огнем за полчаса. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к пяти утра.