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Происшествия26 июня 2021 7:31

В Красноуфимске в пожаре пострадал человек

Из горящего здания эвакуировались 13 человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

В Красноуфимске сегодня ночью, 26 июня пожар произошел в доме на улице Лесозаводской. Огонь на площади 200 квадратных метров повредил стены, чердак и домашнее имущество в трех квартирах.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного состава. Эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений 13 человек, из них 3 детей, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

К сожалению, в пожаре пострадал человек. Пожарные справились с огнем за полчаса. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к пяти утра.