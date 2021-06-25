В Нижнем Тагиле появится программа озеленения города

Предприятия проводят мероприятия по высадке цветов и деревьев, одного этого недостаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле появится целая программа по озеленению населенного пункта. Глава горда Владислав Пинаев отметил, что из-за развитой промышленности проблема озеленения существует давно. Предприятия проводят мероприятия по высадке цветов и деревьев, одного этого недостаточно.

- Для того, чтобы город встретил свое 300-летие в красивом цветочном обрамлении, принято решение создать с промышленными предприятиями совместную программу по озеленению, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По словам Владислава Пинаева, главы районов города определят наиболее проблемные территории, которые войдут в программу. Кстати, только в 2021 году новые клумбы появились на Театральном бульваре в парке «Народный», в Пионерском сквере и других местах. Также в городе хотят провести акцию «300 деревьев к 300-летию».