В Березовском разыскивают мужчину, которого подозревают в особо тяжком преступлении

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Березовском следственный комитете разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Последний раз в регионе его видели 15 июня.

- Приметы: рост 170 сантиметров, носит очки. Особые приметы: ноги «колесом», хромает на правую ногу, татуировки: на груди «храм», на запястье правой руки – «дракон», на левом плече - «молодая девушка», - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

В тот день он был одет в легкую кофту темно-зеленого цвета, джинсы синего цвета, с подтяжками черного цвета, с серыми большими полосками, черные кроссовки, небольшая сумка (цвет светло-коричневый, темно-коричневый камуфляж) через плечо, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию по следующим телефонам: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-34369-4-93-66 (следственный отдел СКР). Конфиденциальность гарантируется.