Губернатора Свердловской области возмутили цены на морковь и картофель

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области возмутился резкому росту цен на картофель и морковь. По словам главы региона, в «Ашане» самые недорогие овощи стоят 189 рублей за килограмм, что значительно дороже некоторых фруктов, в частности, яблок. Евгений Куйвашев считает, что ситуация с повышением стоимости никуда не годится.

- Мы в правительстве, в свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы помочь жителям. Еще в апреле я поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Каждый год кабмин покрывает часть затрат производителей на посадку и на покупку семян, - сообщает глава региона в своем Instagram.

Также в Свердловской области строят дополнительные хранилища для овощей, а некоторые магазины специально проводят акции и снижают цены. При этом Евгений Куйвашев заметил, что на Урале тяжело выращивать овощи.