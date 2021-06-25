Парашютисты-десантники практически потушили пожар в заповеднике «Денежкин камень»

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Пожар в природном заповеднике «Денежкин камень», расположенный в Свердловской области, практически потушили парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Общая площадь двух лесных пожаров, возникших в разные дни, составила порядка 120 гектаров. Полной ликвидации возгорания мешает гористая местность, много камней и валунов.

- Пожары в труднодоступной горной местности заповедника возникли из-за сухих гроз 18 и 21 июня. Остановка распространения огня первого пожара завершилась 22 июня, второго пожара – 24 июня, - сообщают в отделе по связям с общестноостью ФБУ «Авиалесохрана».

В тушении пожара участвовали 89 лесных пожарных, 10 работников заповедника и 10 добровольцев, которые сообща проложили больше восьми километров минерализованных полос.