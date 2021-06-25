В Екатеринбурге в парке Маяковского на выходных откроют мобильный пункт вакцинации

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском парке имени Маяковского в ближайшие выходные откроется мобильный пункт вакцинации. Прививку можно будет сделать 26 и 27 июня с 11:00 до 16:00 около центральной арки. Привиться вакциной «Спутник V» сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Жители уральской столицы смогут привиться первым компонентом.

- Также второй компонент поставят тем, кто вакцинировался в парке Маяковского 5 и 6 июня. Если вы ставили первую прививку не в парке, а вторую хотите поставить здесь, необходима справка, когда и где сделан первый компонент, - сообщают в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского.

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Представители парка напоминают о том, что необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать маски и антисептики.