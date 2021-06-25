На Урале у экскаваторщика нашли четыре коробки с порохом

Стражи порядка изъяли найденный порох Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире экскаваторщика, проживающего в городе Волчанск Свердловской области, стражи порядка нашли четыре коробки с дымным порохом, который пригоден для изготовления взрывчатых веществ и патронов. Общая масса пороха составила 2,308 кг.

Мужчина рассказал, что купил порох в начале «нулевых» во время работы вахтой на Севере. С какой целью он это сделал – задержанный пояснить не смог. Об этом «КП-Екатеринбург» пояснил источник.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Порох стражи порядка изъяли.