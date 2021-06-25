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Происшествия25 июня 2021 15:31

На Урале у экскаваторщика нашли четыре коробки с порохом

Вес взрывчатого вещества составил 2 килограмма 308 граммов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Стражи порядка изъяли найденный порох

Стражи порядка изъяли найденный порох

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире экскаваторщика, проживающего в городе Волчанск Свердловской области, стражи порядка нашли четыре коробки с дымным порохом, который пригоден для изготовления взрывчатых веществ и патронов. Общая масса пороха составила 2,308 кг.

Мужчина рассказал, что купил порох в начале «нулевых» во время работы вахтой на Севере. С какой целью он это сделал – задержанный пояснить не смог. Об этом «КП-Екатеринбург» пояснил источник.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Порох стражи порядка изъяли.