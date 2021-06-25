Водитель без прав за рулем автобуса 018 колесил по Екатеринбургу

Мужчину больше полугода водил автобус без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Екатеринбургу некоторое время курсировал рейсовый автобус 018, за рулем которого передвигался водитель, не имеющий прав. Мужчину поймали во время проведения рейда сотрудники ДПС. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, бесправным водителем оказался 30-летний горожанин, который грубо нарушил правила во время поездки на личном автомобиле в 2020 году. Сам водитель сказал, что не знал о необходимости сдачи прав после вынесения решения суда.

Мужчину арестовали на пять суток, также он заплатит штраф в размере одной тысячи рублей.