В пенсионном фонде рассказали о новых выплатах для тагильских семей с детьми и беременных

Пособия начнут выплачивать с 1 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня 2021 года Управление пенсионного фонда РФ по Нижнему Тагилу принимает заявления на новые выплаты для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, а также от беременных женщин, которые встали на учет в медицинском учреждении на ранних сроках беременности.

Заявление принимают на портале Госуслуг, либо в клиентской службе ПФР по предварительной записи. Об этом информирует портал TagilCity.ru.

Размер этих выплат в каждом регионе устанавливается в зависимости от величины прожиточного минимума. Неполным семьям будут выплачивать половину от прожиточного минимума для ребенка. Беременным будут выплачивать 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого человека.

То есть неполные семьи будут с 1 июля получать по 5,9 тысячи рублей, а будущие мамы – почти по 6 тысяч рублей.

Пособие назначается в случае, когда размер дохода семьи не выше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Так, в Свердловской области эта величина составляет 11,2 тысячи рублей.

В мае 2021 года Госдума одобрила закон «Единой России» о новых выплатах семьям с детьми.