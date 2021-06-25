На Свердловскую область снова надвигается штормовой ветер

Дожди в регионе прекратятся только в начале следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область снова надвигается ураганный ветер, срывающий крыши и вырывающий деревья. Об этом предупредили жителей региона спасатели регионального МЧС. По данным синоптиков завтра, 26 июня местами в регионе ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди и грозы.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - напомнили в МЧС по Свердловской области.

Напомним, что дожди должны прекратиться в регионе в начале следующей недели. С понедельника свердловчанам обещают облачную, но сухую и теплую погоду. Столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов.

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