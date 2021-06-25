На Пермском тракте женщина-водитель на ходу выпрыгнула из загоревшейся машины

Машина без водителя съехала в кювет и сгорела. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 311 километре Пермского тракта помощь медиков понадобилась женщине, сидевшей за рулем иномарки «Мазда СХ7». В девятом часу утра, когда она ехала по дороге, иномарка вдруг загорелась. Женщина на ходу выпрыгнула из нее и травмировалась. А машина без водителя съехала в кювет и сгорела.

- 48-летняя женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ГКБ №23 Екатеринбурга, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. – В момент ДТП в автомобиле она находилась одна.

Прибывшие пожарные потушили машину. Сейчас ГИБДД проводит проверку.