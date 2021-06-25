В Екатеринбурге ограничат движение на улице Революции

Проехать по улице Революции на некоторых участках нельзя будет до 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели ограничат движение на улице Революции в Чкаловском районе из-за ремонтных работ. Проводить их будет общество с ограниченной ответственностью «Коммуникации и технологии».

- Перекрытия связаны с проведением работ по выносу сети водопровода из лотков теплотрассы в переулках Хребтовом - Башкирском - Подрядном -Дозорном - улице Революции - Салдинской - Тружеников, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение будет ограничено с 22 по 27 июля от дома № 106 до здания № 112, с 2 по 6 августа от дома № 116 до здания № 120.