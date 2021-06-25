Xiaomi VS Samsung: какие смартфоны чаще покупали в июне

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Китайская компания Xiaomi по итогам первых недель июня стала лидером по продажам смартфонов на российском рынке. На вторую позицию впервые был оттеснен южнокорейский гигант Samsung.

Так, газета «Коммерсант», ссылаясь на данные нескольких крупных ритейлеров, сообщает, что с 7 по 13 июня Xiaomi с учётом продаж устройств Poco заняла треть рынка смартфонов РФ в штучном выражении — 33,2 %. Samsung при этом показал результат в 31,5 %. На третьей строке располагается Apple с долей около 13,5 %.

Еще большую долю продаж Xiaomi показал в сотовом ритейле МегаФона. По данным пресс-службы оператора, смартфоны Xiaomi в июне действительно занимают большую долю в продажах по сравнению с брендом Samsung: 47% - у Xiaomi, 30% - у Samsung. Тогда как в мае доля Xiaomi была 35%, а Samsung – 40%.

В МегаФоне добавляют, что изменения могут быть связаны с активной маркетинговой политикой Xiaomi и рядом акций. В компании также подчеркнули, что по общему числу смартфонов у абонентов Свердловской области первое место все-таки занимает Samsung. Почти у каждого четвертого жителя сейчас телефон этой фирмы.

Другие эксперты и телеком-аналитики отмечают, что укрепление позиции Xiaomi могло быть вызвано ценовой политикой и удачным ассортиментом.