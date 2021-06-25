С начала 2021 года от передозировки наркотиками умерло 216 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросла смертность от передозировки наркотиками. В основном от запрещенных веществ погибают молодые люди. Об этом на пресс-конференции рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Согласно статистике, которую привел Олег Забродин, два года назад было зарегистрировано 216 случаев смерти, в 2019 году - 252 случая, а в прошлом уже 450 случаев. С начала 2021 года от передозировки наркотиками умерло 216 свердловчан.

Кроме того главный нарколог рассказал, что среди молодежи растет первичная заболеваемость наркоманией, то есть количество тех, кто впервые употребляет наркотики.

- Несмотря на наши усилия, ситуация напряженная. Общая заболеваемость наркологических снижается ежегодно на 2%, но мы видим рост первичной заболеваемости, - сообщил Олег Забродин. - Рост связан с тем, что становится больше путей распространения наркотиков через интернет, через соцсети. Они позволяют доставлять наркотики в любую точку мира в кратчайшее время.

Он также отметил, что речь идет о синтетических наркотиках, добавив, что рост заболеваемости наркоманией будет наблюдаться в ближайшие три-четыре года.