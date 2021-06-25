Первый компонент вакцины от коронавируса поставили более полумиллиона свердловчан

Сейчас прививку от коронавируса можно поставить в поликлиниках и мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодня, 25 июня, по данным оперативного штаба, первым компонентом привито 585 448 жителей региона.

Сейчас прививку от коронавируса можно поставить в поликлиниках и мобильных пунктах. В медицинские учреждения нужно записываться на сайте районной больницы, по единому номеру 122 или через «Госуслуги». В пункты запись не требуется.

Отметим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили больше 200 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 702.