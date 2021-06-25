В Первоуральске из-за пьяного водителя без прав в ДТП пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 320 километре автодороги Пермь-Екатеринбург, в районе Первоуральска сегодня ночью, 25 июня, водитель «Тойота Авенсис» не справился с управлением, протаранил ограждение и вылетел на встречу фуре. В аварии пострадали два пассажира легковушки.

- В результате ДТП пострадали мужчины, жители города Нижние Серги. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в ГКБ №23 Екатеринбурга. В момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель грузовика не пострадал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Когда сотрудники ГИБДД стали выяснять обстоятельства аварии, выяснилось, что 33-летний водитель «Тойота Авенсис» мало того, что никогда не имел водительских прав, еще и сел за руль пьяным.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На мужчину составили несколько административных дел: за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения, за нарушение правил применения ремней безопасности водителем и пассажирами и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

- Госавтоинспекция предостерегает граждан от подобных поездок, так как последствия передвижения на автомобиле с водителем, не имеющим права управления и находящимся в нетрезвом состоянии могут быть значительно трагичнее. Также следует помнить, что во время поездок на автомобиле все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Свердловчан попросили сообщать о неадекватном поведении водителей на дорогах по телефонам 02 и 112.

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