Убийц Ксении Каторгиной приговорили к 57 годам заключения

Приговор банде вынесли 25 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июня 2021 года в Свердловском областном суде в Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в жестоком убийстве молодой мамы 27-летней Ксении Каторгиной, с которой банда из трех человек жестоко расправилась в октябре 2019 года на Уралмаше.

Михаил Федорович будет отбывать наказание в колонии особого режима. Марата Ахметвалиева отправят в колонию строго режима, а Екатерине Меньщиковой назначили отбывание наказания в колонии общего режима.

Ксению Каторгину убили в октябре 2019 года. Фото: соцсети

Михаилу Федоровичу назначили 20 лет колонии. Первые пять лет он будет находиться в колонии особого режима.

Екатерину Меньшикову, помимо убийства Ксении Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему 80-летнему дедушке. В общей сложности ее приговорили к 17 годам колонии.

Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии.

Кроме того, судья постановил взыскать с Федоровича и Ахметвалиева по два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников Ксении Каторгиной. С Екатерины Меньшиковой взыскали полтора миллиона рублей.

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